In Yasmine Laassal We Trust, porter son histoire sur scène pour en finir avec les secrets

Petite, Yasmine Laassal grandit seule avec sa mère. "J’ai vécu une enfance très solitaire, je m’abreuvais de la télé des années 80." Son père vit loin, elle le voit tous les deux ans quelques heures seulement. "En raison de son absence, je fantasmais sur lui. J’espérais qu’on se retrouve dans une vie normale et au moment où mon père a manifesté l’envie de se rapprocher de moi, il est mort. J’avais 12 ans", confie-t-elle l’émotion vive.

Entre la nostalgie d’un passé qu’elle n’a pas connu et un secret de famille, grandir et s’épanouir se révèle très complexe. L’adolescence rime également avec sa prise de conscience du racisme. "C’est suite aux réflexions et aux comportements dont j’étais victime que j’ai découvert que j’étais arabe. Ça a été un choc. Jusque-là je me percevais comme les filles que je voyais à la télé ; pour moi, j’étais blanche, j’étais blonde. Je ne m’étais jamais posé la question, parce qu’avec ma mère on vivait dans le déni de mes origines. D’un coup, on me renvoyait que j’étais une bohémienne, une bougnoule. À 14 ans, une fille a traversé toute la cour pour m’apporter une éponge en me demandant de me nettoyer la peau."

Si à l’école elle souffre de cet environnement violent, le théâtre la maintient hors de la noyade. "Après la mort de mon père, nous avons déménagé à Tournai où je me suis lancée dans le théâtre à fond. À l’Académie, c’était merveilleux parce que ma prof n’accordait aucune importance aux apparences. Ce qui comptait c’était de jouer !"