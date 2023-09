"In Utero" de Nirvana : 30 ans, toujours plus pertinent !

Trente ans après la sortie de "In Utero", la musique de Nirvana est toujours une source d’inspiration pour les jeunes groupes en guerre contre le système. Tentative d’émancipation artistique, déclaration d’indépendance avortée, la meilleure production du groupe de Seattle traverse les âges avec une ardeur d’avance.



C’est un jeu sans fin. Dans l’industrie musicale, chaque fête d’anniversaire est un alibi tout trouvé : l’occasion rêvée pour une petite réédition. Sorti voilà trente ans, "In Utero" se voit donc réédité. Comme il y a dix ans. Mais cette fois, forcément, c’est un peu différent… Huit vinyles (!?!) sont annoncés pour le 27 octobre. Au menu : deux concerts de la période "In Utero" et 53 fonds de tiroir dépoussiérés et rabibochés pour appuyer la ressortie de l’album, complètement remasterisé à partir des bandes originales. Un sacré paradoxe. Parce qu’à l’époque, Kurt Cobain cherchait à regagner son indépendance, à rompre avec l’esthétique "Nevermind" via un disque corrosif et tendu comme un majeur adressé aux médias mainstream et aux requins de l’édition musicale. Trente ans plus tard, donc, l’échec est total. Le chanteur de Nirvana n’est plus et "In Utero" est devenu une machine à sous. Reste que le meilleur album du groupe de Seattle s’érige désormais comme une pierre angulaire de la culture alternative : un modèle de référence pour la nouvelle génération qui, de Metz à Lambrini Girls, de Bob Vylan à The Haunted Youth, connaît parfaitement son classique.