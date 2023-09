In Thècle Dubuis We Trust, la résilience et le partage par la cuisine

Quelques jours avant la fin de la période d’essai dans la cuisine de l’hôtel dans lequel elle est engagée, Thècle Dubuis subit une forte décharge électrique. La médecine du travail lui découvre alors un grave problème de dos et lui interdit de porter des charges de plus de trois kilos. "Quand j’ai annoncé la nouvelle à mon patron, je me suis fait virer."

Loin de se laisser démonter et toujours animée par ses ateliers HighThècleculinary, elle entre dans le programme JobYourself pour redévelopper son activité. "En même temps, j’ai décroché un emploi au sein de l’asbl Cobeff (Coordination bruxelloise pour l’emploi et la formation des femmes) en tant que cheffe de cuisine externe pour donner des formations théoriques et pratiques."

Alors que bon an mal an, elle reconstruit sa vie professionnelle, un jour, tout bascule. "Du jour au lendemain, mon compagnon a quitté la Belgique avec l’argent des factures. Je pense qu’il n’en pouvait plus de ne pas trouver sa place en Europe, il est parti au Sénégal sans prévenir en abandonnant tout derrière lui. Je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants. J’ai cru que j’allais mourir."

Un an plus tard, au début de l’année 2020, menant de front le poste de formatrice et le redémarrage de ses ateliers, elle craque. La pandémie ne fait qu’empirer la situation. Au fil des mois, à force de repos et d’aide, elle récupère des forces. "C’est notamment grâce à la spiritualité, à mes proches rencontrés ici à Bruxelles que j’ai pu m’en sortir, prendre de la hauteur."