"In the streets", nouvel événement de l’été bruxellois, a lieu jusqu'au 14 août

Le spectacle d’ouverture au Mont des Arts a été confié au chorégraphe Sadeck Waff, qui a cédé la scène pour un premier concert avec HornDogz, Groove Travellerz et Melodiggerz. "Vibe", la déclinaison musicale de "In the streets", transformera en gradins les escaliers du Mont des Arts, de la place d’Espagne, de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, et des rues de l’Épée et Baron Horta le temps de quelque 130 concerts d’ambiance gratuits.

C’est de la danse sur roller qui a ouvert le bal sur la piste de 500 mètres carrés installée place De Brouckère au sein du village "Play down". Au "Play up", sur les rampes du palais de justice, des démonstrations de Parkour ont aussi été proposées dès 17h15 par Jérémy Lorsignol, troisième aux Jeux Mondiaux de Freestyle Parkour, et d’autres pratiquants aguerris.

Le parcours artistique "Walk" reliera ces deux villages sportifs avec des œuvres à voir au Carrefour de l’Europe, à la Tour noire et sur la place du Grand-Sablon et dans les rues des Pierres et Haute.

Toute la programmation et les informations pratiques sont disponibles sur le site du festival