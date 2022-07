In the streets, la nouvelle expérience urbaine à Bruxelles

IN THE STREETS, c’est une expérience urbaine fédératrice et gratuite pour tous.

Le plus naturellement du monde, le nouvel événement de la Ville de Bruxelles s’infiltre dans le tissu urbain sans le dénaturer pour autant. Tout se passe dans la rue afin que le public, résolument hétéroclite et familial, (re) découvre une ville agréable, dynamique, accueillante et inclusive.

Jusqu’au 14 août, IN THE STREETS offre des rendez-vous tantôt sportifs, tantôt culturels ou artistiques, toujours gratuits, conviviaux et instagrammables. Ils soulignent l’identité de divers quartiers parmi les plus attractifs de l’hypercentre de la capitale et permettent des rencontres insolites.

IN THE STREETS 2022, à quoi s’attendre ?

Cet événement multisites invite les Bruxellois d’un jour ou de toujours à circuler dans les ruelles du centre-ville sans qu’ils ne puissent faire 200 mètres sans être surpris.

* PLAY UP et PLAY DOWN , deux villages urbains dédiés aux sports de ville et à d’autres activités estivales ;

* VIBE, cinq étapes musicales accueillantes festival de musique lors duquel des escaliers iconiques du centre-ville se transforment en gradins à ciel ouvert ;

* WALK, un parcours qui relie le tout avec cinq installations artistiques originales et qui valorise en même temps la grande créativité de nos rues qui, parfois discrètement, recèlent des pépites (le Parcours Street Art, les fresques murales, le parcours BD et les autres œuvres permanentes existantes).

