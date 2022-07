In The Air : découvrez leur tour de magie qui se termine en strip-tease

Les magiciens Philippe Bougard et Clément Kerstenne d’In The Air ont renversé Le 8/9 avec deux tours hallucinants : l’un avec une carte qui se transforme en fonction de vos choix, l’autre inspiré de Las Vegas, avec 1 dé, 2 jetons et 1 jeu de cartes.

Chaque vendredi de cet été, Clément et Philippe vous font vivre un moment magique en studio.

Ces deux amis magiciens ont développé leurs tours spécialement pour les auditeurs de VivaCité. Tours de magie participatifs, expériences interactives, mentalisme… Clément et Philippe ont mis des paillettes dans votre vie de vacancier et vacancière.