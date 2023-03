In Sylvianne Modrie We Trust, l’archéologie pour raconter la ville

Née en 1972, Sylvianne Modrie grandit dans les environs de Bruxelles. "Enfant, je ne sais pas si j’avais vraiment une idée précise de ce que je voulais faire plus tard… Dans la cour de récréation, je jouais souvent seule, j’étais dans mon monde…" C’est un peu par hasard que l’archéologie entre dans sa vie. "J’aimais bien chipoter dans la boue… Ma mère avait entendu parler de l’asbl Archelo-J qui proposait (et propose toujours !) des stages en Belgique pour que les jeunes puissent participer à des chantiers de fouilles." Dès l’âge de 12 ans, sans savoir qu’elle en fera un jour son métier, elle rejoint cette association de sensibilisation à l’existence et à la sauvegarde du patrimoine archéologique et architectural.

Tandis qu’à l’école, elle se distingue par les sciences, en s’inscrivant à l’université, c’est finalement vers l’histoire de l’art et l’archéologie qu’elle décide de se diriger. À l’issue de ses études, elle est engagée comme archéologue par la Région bruxelloise, le service lié aux compétences de gestion du patrimoine est alors en plein développement. Année après année, elle aiguise son regard et se spécialise dans le passé des sols et des bâtiments de la capitale. "Les archives ont brûlé en 1695 lors du bombardement de Bruxelles par Louis XIV. Lorsque certains documents ont disparu, pour certaines périodes il n’y a plus que l’archéologie pour apporter des réponses", explique-t-elle.