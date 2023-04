In Stéphanie Blondeau We Trust, accompagner les mères incarcérées et soutenir le lien avec leur enfant malgré les murs de la prison

Évidemment, le contexte de l’enfermement et de la prison entraine parfois de véritables tragédies. Lorsque la femme incarcérée est enceinte, il arrive que la justice décide au moment de la naissance de retirer le bébé à sa mère. "Si les décisions pouvaient être annoncées officiellement plus tôt, on pourrait mieux préparer les mères, les accompagner dans les deuils à faire et prévoir des solutions plus qualitatives pour les bébés, sachant que vu l’engorgement dans les structures de l’Aide à la jeunesse, cela peut prendre plusieurs mois. Avec le cadre légal actuel, tout s’organise dans l’urgence, dans un climat de crise ; on se retrouve à l’hôpital avec la police, une mère en souffrance et un bébé placé en situation très délicate pour son développement… Parfois, c’est compliqué à gérer. En tant qu’ONE, de et par notre place aux côtés des mères et des bébés tout au long de l’incarcération et la grossesse, on se retrouve, comme elles, à observer et être impacté·es par l’ensemble des fragilités des institutions judiciaires, hospitalières, de l’Aide et la Protection de la jeunesse… Même si cela peut parfois être douloureux, cela nous donne également une place de choix pour tenter de témoigner de ces failles et les réduire."

Aussi, lorsque l’enfant atteint trois ans, si la peine de la mère n’est pas terminée, la séparation peut se révéler très complexe. "On peut s’imaginer aisément le lien fusionnel qui se crée entre une mère enfermée et son bébé… Le départ de l’enfant représente toujours un arrachement, que ce soit pour la mère ou l’enfant qui se retrouve alors souvent placé dans des structures d’accueil. Mon rôle est aussi de préparer ce départ."

La question de la maternité en prison est bien évidemment liée au genre. En Belgique, il y aurait environ 500 femmes dans les prisons, soit 4 à 5% de la population carcérale. Tout à fait minoritaire, leur place dans l’environnement carcéral reste un impensé.

Concernant les mères, c’est encore pire. Stéphanie Blondeau est là pour ces femmes, ces mères abimées. "Peu importe ce qu’a fait la mère, dans la plupart des cas, je crois que le lien avec son enfant peut exister malgré tout. Je n’ai aucun souci à penser l’immonde et l’humain, lorsque j’ai travaillé avec les ados délinquants, j’ai vu que c’était possible. Quoi qu’il arrive, en tant que psychologue, ma mission n’est pas de juger, mais d’accompagner dans un but ultime de protection de l’enfant…", conclut-elle.

