IN SOLIDUM, au Théâtre de Poche du 19 avril au 7 mai 2022

Cinq amis d'enfance.

Tous coupables.

Tous ensemble.

" Il faut que je paye dans les 24 heures sinon je suis enfermé pour tentative de meurtre. En vérité mon amour, je ne suis pas en possession de cette somme en ce moment. Ce n'est vraiment pas facile pour moi de te demander ça, j'ai honte, mais il faut que je te demande un prêt pour régler ce problème. Je t’aime tant. "

Eté 2017, cinq amis d’enfance s’introduisent dans une villa de vacances du Sud de la France. Ils y vivent une semaine de folie, portés par l’euphorie d’être réunis, inspirés, intouchables. Ils sont sympas, touchants… En partant, pourtant, ils mettent le feu à la piscine et ses alentours…

Un an plus tard, ils sont jugés pour leur connerie: 122.475 € de dommages et intérêts à verser in solidum à la propriétaire de la villa. In Solidum : tous coupables et tous ensemble.

Pour payer leur dette, ces pieds nickelés y vont de l’arnaque 2.0 : escroquerie virtuelle, arnaque à la nigériane, pillage des cœurs à prendre sur les sites de rencontre, chantages divers… Une vraie start-up de self-made men en cybercriminalité. Avec ses codes, ses principes très Wall Street…

Et ça fonctionne ! L’argent pleut en abondance. Jusqu’au jour où…

In Solidum est à voir au Théâtre de Poche du 19 avril au 7 mai 2022