In Sandrine Kelecom We Trust, "en tant que femme dans le bâtiment je dois en faire deux fois plus"

Très concrètement, depuis plus de quinze ans maintenant, le métier de Sandrine Kelecom est de peindre les murs intérieurs ou extérieurs, de réaliser des enduits, des sols en béton ciré… Des activités physiques où jour après jour elle porte, supporte, transporte. "Je vais avoir 45 ans, et mon corps s’use prématurément. Je souffre d’arthrose cervicale et de l’épaule. Aussi, je dois porter des bas de contention en permanence ; nous les femmes sommes plus sujettes à des problèmes de circulation."

Très peu d’architectes font appel à mes services. Je dois en faire deux fois plus pour qu’on me fasse confiance

Au-delà des spécificités liées au secteur, trop souvent, les caractéristiques biologiques des femmes telles que les menstruations sont encore taboues dans le milieu professionnel, et dès lors ne sont pas prises en compte. Cette réalité est particulièrement marquée dans les domaines très masculins comme la construction.

"Quand tu as tes règles et que tu travailles sur un chantier, si les toilettes sont sales et qu’il n’y a pas d’évier, c’est parfois franchement compliqué. Aussi, moi je souffre énormément pendant cette période, mais je vais quand même bosser. Rien n’est prévu pour nous puisque le sujet demeure tabou. Nos souffrances sont gardées sous silence." Selon elle, tant que le monde professionnel sera imaginé pour et par les hommes, les problématiques liées à la santé des femmes resteront un impensé. Une société plus inclusive requerrait qu’une plus grande attention soit portée à la mise en place d’espaces qui conviennent aux corps de toutes et tous.