In Sandra Zidani We Trust, l’humour pour raconter le monde

Place à son dernier spectacle "Les pingouins à l’aube". L’histoire met en scène Rosine Valentin, ouvreuse depuis plus de 46 ans au Brussel’s Whalll Palace, une institution culturelle bruxelloise contrainte de fermer ses portes. C’est durant la pandémie que lui est venu ce texte qui rend un hommage aux invisibles, et au monde culturel. "C’était très étrange d’entendre de la bouche des dirigeants que la culture n’était pas essentielle… Dans ce spectacle un peu plus ontologique, je propose un parallèle entre la fonte de la banquise et la disparition des arts."

L’artiste pointe par ailleurs la précarité du métier, tout en espérant que la reconnaissance de l’humour comme arts de la scène subsidiable fasse bouger les choses.

Envie de rire tout en vous posant des questions : rendez-vous au W : halll, le Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre pour découvrir Les pingouins à l’aube les 6, 7 et 8 octobre.

Infos & tickets par ici.