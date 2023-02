In Salomé Reda We Trust, la cavalière qui célèbre la force et la beauté des chevaux

Quelques années plus tard, un nouvel événement vient bousculer ses plans : en Belgique, son père se casse les côtes à la suite d’un accident de cheval. Son oncle ayant lui aussi quitté le pays pour le Maroc, la création de spectacles est compromise. "Ma sœur m’a appelée pour me dire de revenir, ce que j’ai fait. J’ai beaucoup aidé mon père pendant ses trois mois de convalescence. Après je pensais repartir, mais il m’a proposé de participer à la création d’un spectacle et c’est comme ça qu’à 20 ans, j’ai mis sur pied mon premier spectacle en tant que directrice artistique. Au début ça a été très dur parce que j’étais une jeune femme et je me suis confrontée à des personnes beaucoup plus âgées que moi. Certains avaient des préjugés et me percevaient comme ‘la fille de’. L’équipe m’avait vu grandir et là je débarquais en leur donnant des directives. J’ai dû faire ma place."

Salomé Reda fait ses preuves et parvient à imposer sa vision. Après cette expérience de création et de direction, elle poursuit dans cette voie et finit par rester en Belgique pour de bon. "Aussi, j’ai compris que je préférais ma vie ici parce qu’être une femme qui vit seule au Maroc, c’est très compliqué. Des hommes me harcelaient sans arrêt."