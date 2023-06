In Raphaële Green We Trust, donner de la voix pour des scènes d’opéra plus inclusives

Les années passent, la musique prend de plus en plus de place dans sa vie. "Je sentais bien que je voulais chanter. C’était vraiment important pour moi. Pour pouvoir m’entrainer à pleine voix sans ‘déranger’ mes colocataires, je me rendais deux fois par semaine dans une église en plus de mes cours à l’académie de Ciney." Elle franchit le cap de la professionnalisation et s’inscrit à l’Institut supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur (IMEP). Elle étale sa troisième BAC sur deux années tout en commençant le conservatoire à 22 ans. "C’était intense de courir entre Louvain-la-Neuve et Namur en train, mais j’étais heureuse de ce choix."

À l’issue de ces cinq années de cursus musical classique, elle se lance dans un master en pédagogie, puis poursuit à l’European Vocal Department avec une formation en Art Lyrique. Tout en menant ses études, elle intègre des chœurs d’opéra, dont celui du Théâtre Royal de la Monnaie à travers la MMAcademy. "Je me souviens de mon émotion lors de ma première prestation. C’était génial de chanter ensemble avec une si belle qualité. Je voyais des étoiles partout, tout en me rêvant un jour soliste. Sur scène, le plaisir de partager et d’émouvoir se révèle immense, j’ai directement adoré le contact avec le public", sourit-elle.