In Rachel Labastie We Trust, l’art et les histoires pour se construire

À travers son travail, Rachel Labastie interroge notre rapport à l’histoire, aux récits. "J’essaye de retrouver l’histoire de nos prédécesseuses, mais celle-ci est compliquée à lire parce qu’elle a été écrite par des hommes. Heureusement, des historiennes ont effectué un travail de relecture du passé, et ce, en mettant en avant des figures de femmes. L’histoire que l’on raconte est fondamentale pour qu’on se construise en tant qu’individu. Ça donne de la force de connaître celles qui nous ont précédées."

Aussi, la domestication des femmes est au cœur de ses réflexions. L’artiste conseille par ailleurs l’ouvrage Caliban et la sorcière : femmes, corps et accumulation primitive, écrit par Silvia Federici.

En nous dirigeant vers la salle de son exposition solo, elle nous parle d’un autre de ses projets, à découvrir en ce moment à l’Abbaye de Maubuisson, près de Paris. Cette exposition, intitulée Les Eloignées, évoque la déportation des femmes en Guyane au 19e siècle. "Je revisite l’histoire. Les traces de ces femmes ont disparu. J’ai fait un travail autour du camée à partir de portraits anthropométriques, ainsi, des femmes de la même époque prêtent leurs traits à celles qu’on appelait les reléguées."

Quand on lui demande d’où lui vient cet engagement, elle répond avec simplicité : "Quand on est femme et qu’on essaye d’avancer, on se confronte à plein de choses et l’engagement vient à nous."