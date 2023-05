In Paula Yunes We Trust, brasseuse et fière de l’être

Si les violences persistent, le secteur brassicole semble néanmoins tendre vers plus d’inclusivité, et ce, notamment grâce à des pionnières comme Paula Yunes.

Lorsqu’on lui demande si elle se sent fière de son parcours, la zythologue répond par l’affirmative : "Au début, j’avais beaucoup de doutes, ça pouvait me fragiliser, aujourd’hui, j’ai gagné en confiance. C’est important de visibiliser les brasseuses, beaucoup de femmes aiment la bière, mais ne se lancent pas, car elles pensent que c’est un milieu hostile… Mais oui, je sens que ça bouge, je vois de plus en plus de femmes dans les bars spécialisés, dans les brasseries et ça, c’est super !"

