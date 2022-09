In Odile Gérard We Trust, la chauffagiste qui dézingue les stéréotypes

C’est de manière inattendue que démarre son récit… "J’ai grandi à Bastogne. Je suis arrivée à Namur pour poursuivre un cursus scolaire en puériculture", introduit-elle. Dans sa classe, on ne compte alors que des jeunes femmes, à l’exception d’un homme. Après plusieurs stages en crèche, faute de trouver une place, à 19 ans, à l’issue de sa formation, Odile Gérard devient aide familiale. "J’aimais bien rendre service aux gens, mais 75% du temps on me demandait de faire le ménage."

Sans réelle passion pour son job, et affectée par une séparation amoureuse, la jeune femme cherche des alternatives pour se changer les idées, et ce notamment en donnant un coup de main à un ami de son père. "Je peignais, ponçais, montais les meubles… Cette connaissance gérait une société de chauffage au Luxembourg, un jour en rigolant je lui ai proposé de travailler pour lui et c’est comme ça que tout a commencé". Elle quitte son job précédent et se lance dans cette nouvelle aventure.

Après des débuts derrière le bureau, petit à petit, elle fait ses premiers pas sur les chantiers. "Quand je suis arrivée, j’étais ouvrière non qualifiée, mais j’ai appris la maçonnerie, le plafonnage, le carrelage, l’utilisation des machines…" Seule femme dans ce milieu masculin, très vite, elle attire les regards sans toutefois se laisser impressionner. "Je me souviens d’un gros chantier au Luxembourg dans un camping, il y avait beaucoup de corps de métiers. Je voyais bien que lorsque je passais les hommes m’observaient en se disant ‘c’est qui elle ?’. Moi, je bossais à faire des saignées du matin au soir au burineur, tout le monde était surpris."