"In my skin" : le BAFTA de la meilleure série dramatique pour cette dramédie britannique

La pépite britannique est de retour pour une seconde et dernière saison. La jeune Beth oscille toujours en équilibriste entre sa vie d'adolescente en pleine quête identitaire et celle de ses parents compliqués. Découvrez ces nouveaux épisodes en version originale sous-titrée jusqu'au 21 septembre sur Auvio !

In my skin est le parfait exemple du genre du "coming-of-age story", qu'on peut traduire par récit initiatique ou d'apprentissage, si populaire dans le monde des séries. On assiste au passage de la vie d'enfant ou d'adolescent à celle d'adulte, d'un ou plusieurs personnages. Ce sont souvent des dramédies, entre humour et drame donc, qui racontent la perte de l'innocence et la quête d'identité. Les producteurs de séries ont bien compris l'attrait du public pour ce type d'histoires, et le phénomène ne fait que s'accentuer ces dernières années, avec par exemple Sex Education et Heartstopper.

Dans In my skin, sa créatrice Kayleigh Llewellyn s'inspire de son histoire personnelle pour dévoiler les anxiétés et insécurités de la vie adolescente confrontées à un drame familial. Elle s'est en effet basée sur son expérience avec sa mère atteinte de troubles bipolaires. Dans la saison 2, l'autrice ausculte encore davantage ses deux thématiques de prédilection : la santé mentale, avec ce personnage si fort de la mère, et la sexualité, avec Beth qui explore. Les deux comédiennes Jo Hartley (la mère) et Gabrielle Creevy (Beth) sont épatantes et délivrent des moments mère-fille bouleversants.