Dans la tradition juive, Le Golem désigne un monstre d’argile, une masse imposante et muette, façonnée pour protéger son créateur. A l’affiche des Brigittines à partir de ce jeudi 10 mars, le spectacle de Julien Carlier interroge la figure du double et retrace l’histoire d’une rencontre entre un sculpteur et un danseur.

Sur le plateau, Julien Carlier est accompagné par Mike Sprogis qui façonne inlassablement un bloc d’argile. Les visages apparaissent et disparaissent sous les doigts du sculpteur tandis qu’à ses côtés, la danse entre en écho. Julien Carlier décompose le geste et fait resurgir un vocabulaire hybride, à mi chemin entre le breakdance et la danse contemporaine. Deux artistes et deux disciplines artistiques entrent donc en dialogues avec pour point commun, le plaisir de la création.

" En danse, on travaille les formes, on sculpte aussi nos corps. Et puis il y a le travail des mains qui m’intéressait beaucoup. Les mains de Mike sont marquées par sa pratique. Parce qu’une discipline forge le corps ! Le spectacle parle de ça, de la manière dont ça nous forme. "

Julien Carlier au micro de François Caudron.