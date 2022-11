In Michèle Warnimont We Trust, des maternités bienveillantes et féministes

Née à Bruxelles en 1959, Michèle Warnimont grandit dans une famille comptant des frères et sœur plus âgé·es. Durant les repas, enfant, elle suit les discussions des adultes, notamment le suivi de grossesse de ses belles-sœurs. "J’ai le souvenir très précis qu’elles avaient laissé trainer le livre ‘J’attends un enfant’de Laurence Pernoud. Comme on m’interdisait de rentrer dans ce mystère de la procréation, de la sexualité, évidemment je me suis empressée d’ouvrir le bouquin…"

Cette curiosité ne la quitte plus. À l’issue de ses secondaires, elle se lance dans des études d’infirmière et se spécialise en tant que sage-femme. Très vite, pendant ses stages, elle est rattrapée par la réalité de terrain. "On ne peut plus imaginer aujourd’hui comment on travaillait à l’époque… On séparait les nouveau-nés de leur mère, on les enveloppait dans du papier aluminium ; les pratiques étaient très intrusives…"

Une fois diplômée, en 1981, elle entre dans une maternité privée. "Dès la fin des années 70, le gynécologue Frédérick Leboyer a commencé à défendre des naissances sans violence. Dans son service, on accueillait les bébés dans la pénombre, la douceur. Dans ma pratique, je voulais aussi interroger ce nouveau regard."