In Médiatrice Mujawamariya We Trust, des livres jeunesses qui enrichissent les représentations

C’est aujourd’hui une fière équipe qui porte ce projet : Katenda Bukumbabu, éditrice, et Alicia Eyongo, graphiste ont rejoint l’aventure. Little Africans, le nom original de l’édition est en train de se muer en Ayo Editions. Ayo signifie joie en yoruba, une langue parlée en Afrique de l’Ouest. Deux livres d’autrices afrodescendantes ont déjà été publiés : La Biblioviolette de Hambre Ellie ainsi que Georges Et La Petite Fée Kréyol de Lyndasay Catalan. Ils sont illustrés par Monica Bauleo. D’autres ouvrages sortiront prochainement…

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

Médiatrice Mujawamariya reçoit de nouveaux manuscrits toutes les semaines. "Les livres avec des personnages noirs ne trouvent pas leur place dans l’édition classique. Les éditeurs continuent de penser que ça ne va pas se vendre." Lentement mais sûrement, les choses évoluent… En France par exemple, l’album Comme un million de papillons noirs de Laura Nsafou et Barbara Brun a connu un grand succès.

Pour dépasser la blanchité comme norme des représentations, la maison d’édition travaille sur deux axes : "On veut qu’en étant représenté·es dans des livres, les enfants afro-descendant·es se sentent exister dans notre société et puissent devenir des adultes plus fort·es et confiant·es. Mais nous insistons sur l’importance que des enfants non-noir·es découvrent également ces ouvrages pour se confronter à la diversité et en apprendre la force. Avec ces livres, nous souhaitons changer le monde de demain", conclut-elle avec confiance.

Pour la suivre sur Insta, c’est par ici. Tous les livres sont disponibles en ligne et dans certaines librairies comme Pépite Blues. À savoir, Médiatrice Mujawamariya présentera ses ouvrages lors du Salon du livre organisé par le Black History Month Belgium qui se tiendra au Muntpunt le 26 mars.