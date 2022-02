In Maroua Sebahi We Trust, le foot pour décloisonner

Avec les joueuses de l’équipe marocaine, elle s’engage à travers l’asbl Déclik dans des projets d’aide humanitaire au Maroc en lien avec le soutien scolaire. "On a décidé de créer notre propre structure de foot féminin : FC Déclik. On a été championnes du Brabant, on a joué la Coupe de Belgique et on est arrivées finalistes dans un tournoi international à Nantes. C’était fort ! Mais petit à petit l’équipe s’est dispersée, chacune a continué son chemin."

Pour elle qui a "des ballons de foot dans les veines", pas question d’arrêter. Elle rejoint le club du RWD Molenbeek. Entre-temps, elle fait le choix de porter le turban et lors du premier match, c’est l’incompréhension. "Une autre jeune fille portait le turban et l’arbitre a refusé d’arbitrer le match pour cause de tenue non réglementaire. Moi, j’avais envie d’un loisir, de m’amuser et la seule chose qui me faisait vibrer, c’était le foot et là on m’en empêchait. C’est la première fois que je vivais une véritable discrimination."

En 2018, elle retrouve la motivation et s’inscrit dans un autre club : le LART Bruxelles. "Nous étions trois à porter le turban dans l’équipe. Le premier match, pas de remarque... Et puis après quelques matchs, à nouveau, un arbitre a refusé de nous arbitrer."

Malgré les commérages, ma mère répétait ‘ma fille, elle fait ce qu’elle veut’

"La commission d'arbitrage s'est en fait basée sur le règlement de la ligue qui précise que l'équipement d'un joueur se compose exclusivement d'un maillot, d'une culotte courte, de bas de sport et de chaussures. Mais pour le club, le voile n'est pas explicitement interdit par ce même règlement", écrit alors notre consœur de la RTBF, tandis que les médias se saisissent de l’affaire.