In Marie-Claire Desmette We Trust, les récits pour affirmer sa place

Au cours de son cursus, elle découvre le conte à travers Hamadi El Boubsi, grande figure du conte en Belgique. "J’ai découvert une véritable liberté dans cet art. J’aime beaucoup le rapport direct entre mon imaginaire et celui du public. Et la non-complication de la mise en scène : rien dans les mains, rien dans les poches… Je me sens un maillon dans la lignée des conteurs et conteuses, entre passé et futur." Avec quelques camarades, elle fonde en 1992 "Parole Active". Le groupe organise notamment des scènes ouvertes et publie un mensuel consacré à l’oralité. En 1999, l’association met en place la Maison du Conte et de la Parole de Liège dont Marie-Claire Desmette deviendra Présidente de 1999 à 2015. Elle multiplie les représentations, notamment avec son spectacle Femmes de ruse et de courage. Elle fait aujourd’hui toujours partie de la fédération des conteurs professionnels.

Ses histoires, la conteuse les choisit parmi un immense répertoire. "Il existe une littérature énorme de tous les pays du monde. Aussi, avec la vie, on évolue, nos expériences façonnent la manière de raconter. Depuis le début, il y a un conte auquel je tiens : kétua. C’est l’histoire d’une fille, le personnage principal, c’est la fille, le personnage qui ose, c’est la fille. Et pourtant… le titre qui a été retenu, c’est le nom de l’homme encore une fois", souffle-t-elle avec son regard plein de malice. Elle ajoute : "Certaines versions de contes sont sexistes, c’est vrai. Par exemple, c’est important de rendre justice aux sorcières. C’est affreux comme on les a massacrées. Finalement, la peur des sorcières, c’était la peur des femmes…"

En parallèle à sa carrière de conteuse, depuis des années, elle raconte bénévolement auprès de l’association La Lumière à Liège qui accompagne les personnes en situation de déficience visuelle. "On enregistre des lectures de livres. Parfois c’est à la demande, parfois je les choisis en me disant que ça plaira…"