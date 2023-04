In Marcelle Kom We Trust, œuvrer pour la visibilité des femmes afro-descendantes, en Wallonie aussi…

En plongeant dans le monde de l’entrepreneuriat, Marcelle Kom a découvert que les femmes racisées étaient les grandes oubliées des programmes d’accompagnement. Pour proposer d’autres modèles, elle a créé en 2022, en partenariat avec l’institution de microfinance Microstart l’exposition : les imposteuses.

Les objectifs du projet ? Notamment, briser les stéréotypes de ce monde patriarcal et blanc de l’entrepreneuriat, et réduire le phénomène d’autocensure ou le syndrome de l’imposture qui touchent principalement les femmes, et encore plus les femmes racisées. "Effectivement, quand on parle d’entrepreneuriat au féminin, on se représente souvent des start-upeuses diplômées et connectées qui réalisent des levées de fonds, ou encore des femmes porteuses de grands projets, à la tête d’entreprises florissantes. Difficile alors pour ces femmes qui entreprennent autrement d’avoir confiance en elles et de se projeter dans la peau d’une cheffe d’entreprise. Les imposteuses explore et présente la diversité des profils entrepreneuriaux qui contribuent au rayonnement de la Belgique", indique le catalogue de l’exposition.

Parfois, les jeunes sont étonné·es qu’une personne noire puisse être architecte ou avocate

"Il faut absolument qu’on montre aux enfants et aux jeunes qu’ils et elles peuvent suivre la voie de leur choix", s’exclame Marcelle Kom. "Parfois, les jeunes sont étonné·es qu’une personne noire puisse être architecte ou avocate. Mais évidemment que c’est possible ! Il est nécessaire de continuer à travailler sur les représentations pour ouvrir les horizons, et d’autant plus concernant les femmes. Pour elles, c’est encore plus compliqué : elles subissent plus de pression familiale pour se lancer dans une filière sécurisée au niveau de l’emploi. C’est pour ça qu’on retrouve tant de femmes noires dans le monde médical où la demande est très élevée. Mais c’est important de leur répéter qu’elles peuvent suivre aussi leur envie, que quoi qu’il arrive, elles sont légitimes !"