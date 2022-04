In Manon Collette We Trust, "mon rêve, c’était de voler et j’y suis arrivée !"

Loin de se laisser abattre, après le premier confinement, l’aviatrice se réinvente et décide de devenir instructrice. "J’ai pu le faire grâce à un accord avec le club des Ailes Ardennaises à Charleville-Mézières. Cette solution m’a permis de me perfectionner et de continuer à voler pendant cette période difficile."

Pendant ce cursus, elle se rend en Hongrie et rencontre les employé·es d’une compagnie de rapatriement médical. Le projet lui parle, quoi de mieux que de mettre ses compétences au service de l’humain ? Elle tente sa chance et est finalement engagée. Depuis, elle commande des avions d’urgence à travers l’Europe et l’Afrique du Nord : l’équivalent d’ambulances, mais dans les airs.

"Ce n’est pas évident parce qu’il faut faire abstraction de ce qu’il se passe à l’arrière. On vole avec un·e médecin et un·e urgentiste, le ou la patient·e et parfois un·e membre de sa famille. Il arrive qu'on transporte des cas assez complexes." Elle se remémore l’une de ses premières missions : "On a rapatrié dans son pays une jeune femme de 24 ans en phase terminale de cancer. Elle souffrait beaucoup. C’était terrible. Comme il n’y a pas de porte au cockpit, si la personne est fort agitée, j’entends tout. C'est un défi de ne pas se laisser aller à l'émotion, mais concernant le pilotage, c’est très intéressant de rester concentrée sur ma mission, c’est un très bon apprentissage."

Un autre aspect inédit de ce métier est la surprise des destinations : Manon Collette peut aussi bien atterrir dans un aéroport international que sur la piste d’un aéroport de campagne...