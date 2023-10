In Lola Clavreul We Trust, les vécus intimes comme moteurs de lutte

C’est en France, à Saint-Étienne, dans les environs de Lyon, que grandit notre interlocutrice. Ainée d’une sororie de trois sœurs, elle trouve souvent refuge et quiétude dans les livres. "Ma mère m’a inculqué l’importance d’être indépendante financièrement par rapport aux hommes. Parfois, j’avais l’impression qu’elle était en guerre contre eux, mais avec le recul, j’ai compris qu’elle avait raison, que l’indépendance se révélait une clé pour plus d’égalité. Quant à mon père, on se ressemble beaucoup, il m’a transmis ce goût de la complexité et cette sensibilité pour les histoires des gens, les parcours personnels."

À l’issue de ses secondaires, la jeune femme se tourne vers des études littéraires. "Après trois ans de lettres, j’ai été acceptée à Sciences Po Paris en journalisme ; c’était le rêve que chérissait ma mère, mais à ce moment-là, je suis tombée enceinte…"

Lola Clavreul a alors 21 ans et elle attend une petite fille. Elle décide de laisser Paris et la faculté réputée de côté et rentre à Lyon pour se diriger vers un master en production audiovisuelle. "Je menais tout de front : les cours, la grossesse, les premiers mois de mon bébé…. J’ai dû m’affirmer en tant que jeune mère. Aussi, peu de temps après l’arrivée de ma fille, je suis retombée enceinte. C’était beaucoup en même temps, mais l’énergie des jeunes années me portait !"