In Léa Bayekula We trust, un mental d’acier pour accéder au top

En 2012, elle participe à une "journée de détection" dont l’objectif est de proposer aux sportif·ves en situation de handicap une multitude de disciplines. "C’est là j’ai découvert l’athlé fauteuil. J’ai rencontré Marieke Vervoort [championne paralympique décédée en 2019, ndlr] qui m’a beaucoup inspirée et prodigué de nombreux de conseils pour rouler."

En 2013, Léa Bayekula se lance dans cette discipline qu’elle sent faite pour elle. Elle s’inscrit au White Star Athletics à Woluwe-Saint-Lambert. "Au début, il n’y avait pas d’athlètes en situation de handicap dans ce club. Petit à petit, le lieu est devenu plus inclusif et aujourd’hui, nous sommes une quinzaine !", se réjouit la sportive. Dès le début, accompagnée de son coach François Maingain, elle évolue rapidement et s’entraine trois fois par semaine après ses cours. "On a participé à mon premier Championnat d’Europe à Berlin en 2016. Pour la première fois, je suis tombée sur de vraies concurrentes. En tant que nouvelle, je me sentais super forte et j’ai compris qu’il allait falloir bosser pour atteindre le niveau."

Et c’est ainsi qu’en plus de son cursus de graphisme puis d’éducatrice spécialisée, elle enchaine les entrainements. Elle bénéficie alors d’un aménagement adapté pour aider les sportif·ves espoir et de haut niveau à mener de front leur carrière et leurs études.