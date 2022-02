In Laura De Pauw We Trust, "en tant que femme mécano, je dois constamment prouver ma légitimité"

La jeune femme de 26 ans est maman de deux enfants. Son conjoint est également mécanicien ; elle l’a rencontré à travers son emploi précédent. "Le weekend, quand on chipote aux voitures dans notre garage, ma fille de trois ans met sa petite combinaison et vient nous aider. C’est chouette de savoir que plus tard, elle pourra choisir le métier qu’elle voudra, peu importe son genre."

Quand on lui demande ce qu’elle dirait aux jeunes filles qui désirent se lancer en mécanique, sa réponse est sans attente : "Ne craignez pas les moqueries et les personnes qui se positionnent contre nous en nous disant que ce n’est pas notre place. Il faut oser et surtout avoir confiance en soi." Les représentations et les rôles modèles sont déterminants pour déconstruire les stéréotypes. "Si j’avais eu plus d’exemples de femmes mécanos, ça aurait pu me motiver dans les années compliquées."

Aujourd’hui, le rôle-modèle, c’est elle, Laura De Pauw prend la parole par engagement. "J’ai été contactée plusieurs fois par une ASBL qui m’a invité à parler de mon parcours dans les classes de début de secondaire, et ce pour ouvrir les horizons des jeunes. C’était chouette."