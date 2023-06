In Kate Houben We Trust : soigner les morts, accompagner les vivants

Née en 1969, Kate Houben grandit à Bruxelles. Passionnée de sport, le début de son existence est marqué par l’autodiscipline, le dépassement de soi et la persévérance. Dès l’adolescence, elle se dirige vers l’enseignement artistique et s’inscrit à l’issue de ses secondaires à La Cambre en option typographie. "Je me sentais à ma place dans cet univers, comme plus en accord avec les images et les couleurs plutôt que les mots." Très vite, à la sortie de ses études, elle est engagée comme graphiste. Indépendante dans l’âme, elle finit par monter sa propre boite avec deux associées. "J’ai mené ma barque à travers ce milieu du design graphique en ayant beaucoup de travail et très peu de temps pour penser à autre chose…"

Un événement vient bouleverser sa vie. "Ma maman est décédée en 2015. Je ne suis pas croyante, et son départ a entrainé une perte de repères abyssale. J’ai été terriblement touchée par ce passage obligé que sont les pompes funèbres, c’était tellement froid et procédurier…." Au fil des mois, en plus de sa peine, une question ne finit pas de la hanter : "Est-ce qu’il n’y aurait pas moyen de faire autrement ?"

Depuis quelques années, un mouvement est en marche, moins attiré par l’appât du gain, mais en quête de gestes justes. Et cette nouvelle approche est, je l’observe, largement portée par des femmes

Plus tard, la perte de deux amis proches à un mois d’intervalle vient renforcer sa volonté de changement. "J’ai commencé par effectuer des recherches et à additionner des lectures. Je me posais une grande question : Qu’est-ce que signifie en ce début de XXIème siècle le rituel funéraire ? J’ai aussi cherché à savoir pourquoi et comment nous en étions arrivé·es à ce niveau de déshumanisation, à cette vision de la mort synonyme de froideur et de laideur ?"