In Juliette Berguet We Trust, l’upcycling pour rassembler

"Depuis ma plus petite enfance, j’ai l’impression de devoir me battre. Je me dis souvent que la vie me fait subir des épreuves, mais j’arrive toujours à me relever, à me projeter, à rêver", introduit-elle en se servant un thé.

C’est au Congo qu’en 1977 elle voit le jour dans la province de l’Équateur. "C’était un paradis. On allait pêcher à la rivière, on se réveillait avec les oiseaux, on allait chercher les œufs de poules nous-mêmes… J’ai eu la chance inouïe de grandir dans un village où tout le monde prenait soin les un·es des autres." À l’âge de 7 ans, c’est pour elle le basculement : au vu des événements et des tensions politiques dans la région, son père choisit d’envoyer toute la famille en Belgique. "Il ne nous a pas prévenu·es qu’on partait définitivement, on pensait qu’on rendait visite à nos proches."

Juliette Berguet décrit son arrivée en Belgique comme un véritable choc. Tandis que son père retourne au Congo pour maintenir les affaires familiales, sa mère se retrouve seule sur ce nouveau continent avec ses cinq enfants. "Du jour au lendemain, ma maman qui était une femme d’affaires en Afrique s’est retrouvée à devoir tout recommencer à zéro. Elle prenait des cours d’alphabétisation le soir et la journée, elle devait apprendre un autre métier. À l’époque, les autorités n’ont ni tenu compte de son parcours, ni de ses compétences. Ils l’ont dirigée vers une formation de femme de ménage. Nous n’avions pas d’autre choix que celui de rentrer dans le moule."