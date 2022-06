In Isabelle Prévost We Trust, se reconstruire par la nature, les contes et le yoga

Quelques années plus tard, en 2007, leur fille nait à Bruxelles. "Nous nous sommes séparés un an après, et un jour il est parti et nous ne l’avons plus jamais revu." Cette rupture brutale est bouleversante. "Ça a été un coup dur. Je me suis retrouvée seule avec ma petite d’un an et demi, mais nous y sommes arrivées toutes les deux. Et avec le recul, je comprends que même lorsque tu te sens coincée dans une situation vraiment compliquée, des gens peuvent t’aider, tu n’es pas seule au monde…"

Quelque temps après cet événement, elle rencontre par hasard (le hasard encore et toujours !) son compagnon actuel. L’homme habite alors à Chassepierre tandis qu’elle est toujours installée à Bruxelles. "Moi je ne souhaitais plus m’engager dans une relation. Je voulais vivre au jour le jour."

Pendant cinq ans avec son enfant, elle multiplie les trajets jusqu’en Gaume. Petit à petit l’appel de la campagne se fait de plus en plus fort… Cette relation lui ouvre la voie. Elle prend conscience des possibles en dehors de la ville. "J’aimais vraiment Bruxelles avant d’avoir ma fille, mais seule avec elle, ce n’était pas la même réalité. Je ne profitais plus des événements culturels et de la vie sociale, je ne voyais presque plus que les inconvénients. Entre le boulot, l’école et l’appartement, je courais partout."

Pour moi, le plus important c’est la respiration

Cependant, on ne renonce pas un CDI dans une grande institution sur un coup de tête… "Étant donné ma situation de maman solo je me sentais responsable, je ne pouvais pas tout quitter du jour au lendemain." L’idée de partir fait néanmoins son chemin… Autour d’elle, Isabelle Prévost observe alors des collègues qui prennent la décision de changer de cap d’un côté, et de l’autre des personnes victimes de burn-out… "À un moment, je me suis sentie prête. Ce n’était pas un départ à la campagne idéalisé, j’avais déjà un petit réseau. J’ai trouvé un appartement à louer. J’ai demandé un congé sans solde et je me suis donné un an."

En 2013, elle s’installe à Chassepierre. Sa fille entre en première primaire, une nouvelle vie commence. Entre-temps, elle voit passer une annonce pour un poste d’animatrice à la bibliothèque de Florenville. Elle postule et est engagée. Les étoiles s’alignent. "J’ai tendance à croire que lorsqu’on lâche prise, les choses se mettent en place."