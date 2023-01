"In french please" : Salvatore Adamo revisite des standards internationaux dans un nouvel album

Dans le 6/8, Bruno Tummers nous présente le nouvel album de Salvatore Adamo, intitulé In french please. 14 standards anglophones d’artistes qu’il apprécie comme Elton John, Pearl Jam ou encore Bob Dylan, dont il a adapté les textes en français.

En plus de 60 ans de carrière, c’est la première fois qu’il fait des adaptations en français de chansons anglophones. Une façon de revenir à l’époque de ses débuts, lorsque les yéyé reprenaient des chansons venues d’Amérique et d’Angleterre dans les années 60 pendant qu’Adamo écrivait des titres originaux.

Parmi ces 14 chansons, on trouve trois duos avec Daniel Auteuil, Jane Birkin et Gaëtan Roussel. L’album est en partie réalisé par Stephan Eicher, pour qui Adamo est "la plus belle voix française existante."

Sur cette collaboration, Salvatore Adamo confie à Bruno Tummers : "il m’a donné de son oreille, de sa magie, de son enthousiasme, et ses musiciens qui sont très importants dans l’album."