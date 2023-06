In Flames, Slipknot et Testament en interview, et le concert dingue de Pantera au Graspop

Autre visite dans notre studio cette après-midi, celle de Chuck Billy, chanteur de Testament. Le groupe est en tournée pour son album Titans of Creation sorti à l’aube de la pandémie et qu’ils ont décidé de sortir et de ne pas postposer, ne sachant pas combien de temps durerait la pandémie. La tournée arrive donc trois ans plus tard et ils travailleront à leur nouvel album dès la fin de celle-ci.

Le musicien est heureux d’être de retour en Europe, où les festivals de grande qualité s’enchaînent, avec un line up de qualité et le retour d’Alex Skolnick, qui avait pris quelques jours en début de tournée pour prendre soin de ses parents, et avait été remplacé temporairement par Phil Demmel, ex-Machine Head. Nous aurons droit à Chris Dovas à la batterie, qui succède à Dave Lombardo et Gene Hogland.

Ensemble, nous avons évoqué l’arrivée du nouvel album, dont les bases ont été posées lors d’une jam avec quelques bières. Et si des éléments divers viennent s’ajouter aux titres du groupe, le son Testament sera bien présent.

Avec Cyril, il nous a aussi raconté l’époque fascinante de l’émergence de la scène thrash de la Bay Area dans les années 80 avec Metallica, Exodus, … La scène de San Francisco a éclôt grâce aussi à de nombreuses salles de concert qui ont ouvert leurs portes aux groupes de thrash. Il était possible le même soir d’écouter un groupe, puis de traverser la rue, et d’en écouter un autre.