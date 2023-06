In Flames et Testament en interview, et l'ambiance de ce jour 3 au Graspop

En début de soirée, nous retrouverons In Flames sur scène et avant ça, nous avons eu le plaisir de croiser Anders Friden, chanteur du groupe, qui a évoqué avec nous cette neuvième venue sur le site belge, l’album Foregone né de la frustration et de la colère pendant la pandémie, et la richesse de la scène suédoise.

A l’époque, ils n’auraient jamais pensé jouer sur de telles scènes, eux qui écoutaient des classiques comme Iron Maiden, puis du thrash allemand, avant de découvrir le death américain. Ils se sont nourris de toutes ces influences pour créer le projet.

Nous lui avons demandé quel serait le line up de son groupe de rêve et, en tant que chanteur, il verrait bien un quatuor a cappella, avec Layne Staley d’Alice in Chains, Klaus Meine de Scorpions, Robert Plant et… lui-même.