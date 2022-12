In Constance Frère We Trust, promouvoir l’ouverture et la construction de l’esprit critique

Son histoire commence dans les années 90 à Bruxelles. Enfant, elle développe un esprit libre et frondeur. "On me qualifiait souvent de ‘garçon manqué’. J’aimais bien parler crûment, mais on me répétait que ce n’était pas féminin ! Je ne me retrouvais pas dans les attentes de la société par rapport aux filles, c’est-à-dire de rester douce, attentive, discrète." Encouragée par sa mère féministe, elle se questionne et tente de trouver des réponses à ces injonctions. "Avec le recul, j’observe que sous la pression sociale, malgré tout, je me suis lissée pour me conformer."

À la fin de ses secondaires, elle se dirige sans trop y croire vers des études de droit. "Très vite, j’ai compris que c’était trop carré pour moi, je me sentais assez malheureuse. Vivre cette année d’échec a été difficile, mais il y avait un cours de sociologie du droit et ça, j’ai adoré." C’est ainsi que l’année suivante, elle prend un nouveau départ et se lance dans un cursus de socio-anthropo à l’Université libre de Bruxelles : un coup de cœur académique.