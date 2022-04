In Chantal-Iris Mukeshimana We Trust, la cyclodanse comme renaissance

"La nuit même, j’en ai rêvé ! Je me suis tout de suite projetée dans ce monde. Ce qui me subjuguait, c’est de voir le partage entre les deux danseurs et surtout, le fait qu’ils soient sur le même plan, d’égal à égal. J’ai toujours eu à cœur de casser les stéréotypes que l’on peut avoir sur les personnes en chaise. Que l’on soit valide ou non, on a toutes et tous nos difficultés. Il ne doit pas y avoir de barrière entre nous."

Chantal-Iris semble avoir trouvé sa voie, ce qui la fait vraiment vibrer au plus profond d’elle-même. Mais elle ne sait rien de ces danseurs ni de cette discipline. Alors, elle se contente de rêver. "Et puis un jour, alors que je résidais au Village n°1 (un service d’accueil de jour et d’hébergement réservé à des adultes en situation de handicap, ndlr), j’ai été invitée à assister à un cours de cyclodanse." Et là, à sa grande surprise, elle se rend compte qu’il s’agit précisément du couple qu’elle a vu danser quelque temps plus tôt.

"Je me suis dit : 'Ce n’est pas possible, je rêve deux fois, là'. La personne valide m’a demandé si je voulais essayer et on a tout de suite accroché, c’était comme si on avait toujours fait ça !" Chantal-Iris est si motivée qu’elle n’hésite pas à se rendre à Liège et à Huy pour s’adonner à sa nouvelle passion. Elle suit des stages, fait des démonstrations sur des événements. "J’étais complètement mordue", se souvient-elle.