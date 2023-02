In Chaïmae Moussadek We Trust, lutter contre la fracture numérique qui fragilise encore plus les femmes

En Belgique, selon le dernier baromètre de l’inclusion numérique, près d’une personne sur deux – 46% de la population – serait en situation de vulnérabilité numérique. Si aujourd’hui hommes et femmes sont tout autant concerné·es par la problématique, l’étude note que "les publics plus vulnérables sur le plan socio-économique apparaissent, sans surprise, les plus fragilisés face à l’augmentation de l’exigence de maîtrise des technologies numériques."

Entre 2019 et 2021, l’écart entre hommes et femmes ayant de faibles compétences numériques s’est creusé (6% contre 2% en 2019). En plus de cet écart, comme les femmes continuent de supporter une plus grande partie de la charge mentale du foyer, ce sont elles qui portent encore plus les difficultés liées à la digitalisation des services administratifs.

Une réalité observée par Chaïmae Moussadek. "Je sens que les femmes sont encore plus victimes des violences engendrées par la digitalisation. Ce sont elles qui se tapent les galères des formulaires en ligne." Durant le confinement, dans une lettre ouverte "Précarité numérique et confinement, les femmes plus impactées encore ! ", une dizaine d’associations avaient d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme. Sans compter qu’en première ligne, le travail social est effectué principalement par des femmes (81% selon Statbel). Ce sont donc les travailleuses qui sont confrontées à la violence administrative imposée à leur public.