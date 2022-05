In Catherine Janssens We Trust, la lutherie pour soigner les violons et les blessures

Pour notre interlocutrice du jour, la lutherie est sans conteste l’un des plus beaux métiers du monde. "C’est satisfaisant : on voit directement le résultat du travail. Une fois qu’on a fini, ce n’est que le début de la vie de l’instrument et ça c’est vraiment fort. Le bois vit, les vibrations qu’on lui imprime le font évoluer. Il conserve nos gestes en mémoire."

Aujourd’hui, en plus de les réparer et de les fabriquer, Catherine Janssens continue de jouer du violon. "Quand je me sens triste je me tourne encore et toujours vers la musique pour me faire du bien, pour m’ancrer. Les futilités et les malheurs tombent et il ne reste que cette force énorme qui me tient en vie."

Plus d’infos sur Ekho, le festival de la lutherie et de l’archèterie contemporaines qui se déroulera à Ixelles du 19 au 21 mai.