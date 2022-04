In Audrey Adam We Trust, la défense des journalistes contre le cyberharcèlement

"J’hésitais entre des études de journalisme et de droit, mais ce, sans trop y croire parce qu’à l’école, on m’avait dit que je ne réussirais jamais des études universitaires…", se souvient-elle. Encouragée par ses parents, elle entame un cursus de journalisme à l’ULB. Contre toute attente, elle s’en sort très bien. Dès sa première année de licence, fin des 1990, la jeune femme entre au journal Le Soir pour travailler à la rédaction des sports. "J’étais la seule femme du service. J’ai essayé d’apporter une vision féministe en proposant des articles de fond et en parlant de sports féminins, on venait de loin à ce moment-là…"

Le métier lui plaît, mais suite à l’affaire ‘des faux indépendant·es’, après quatre ans, elle perd sa place de pigiste. Les galères commencent… "En tant que journaliste freelance, ce n’était vraiment pas évident. Je couplais cette activité avec l’horeca. Je ne pouvais pas me projeter dans le futur avec ce rythme intenable." Elle envisage de changer de voie. "Je venais de me marier, j’ai dit à mon conjoint un peu en rigolant que j’allais commencer le droit, il m’a motivée."

Et c’est ainsi qu’à 28 ans, elle retrouve les auditoires. "C’était étrange, parce que comme j’avais étudié le journalisme, on me faisait sentir que j’étais moins bien formée que quelqu’un de 18 ans qui sortait de l’école, un peu comme si les profs avaient peur que je sois formatée…" Durant ces cinq années d’études, Audrey Adam laisse le journalisme derrière elle et tire une croix sur son passé. Elle s’apprête à être diplômée (et à mettre au monde son premier enfant !) quand un professeur lui conseille de prendre contact avec Jacques Englebert, avocat spécialisé en droit des médias. Une rencontre qui révélera la force de son double parcours : "J’ai réalisé mon stage de barreau dans son cabinet et je ne l’ai plus quitté. Nous travaillons à deux depuis 2009."