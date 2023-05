In Astrid Fieuws We Trust, la typographe qui encre les histoires d’hier à aujourd’hui

Après ses trois années de Bac, épuisée par la double difficulté (cursus et langue), elle décide de réaliser son Master à Saint-Lucas à Gand en design graphique. "J’ai alors commencé à me poser des questions sur les raisons qui m’avaient poussée vers le graphisme… J’ai pris conscience qu’en fait, quand j’étais enfant, à l’école, ce n’était pas toujours évident, car je souffrais de dyslexie. Face aux obstacles, pour m’en sortir, j’apprenais de manière très visuelle et je transformais les lettres en un jeu graphique. Outre le fait d’avoir baigné dans le monde de l’imprimerie, je crois que mon œil graphique vient de là !"

À l’issue de ses études, très vite, elle sent que Bruxelles lui manque. "J’étais tombée amoureuse de la diversité, de l’intensité de la ville, mais aussi de la langue française…" Elle redéménage à la capitale et est engagée comme stagiaire dans une imprimerie spécialisée dans la signalisation et le lettrage à destination des musées et centres d’exposition. "J’ai appris de nouvelles techniques, mais je sentais vraiment que je voulais devenir indépendante. J’avais du mal avec les horaires de bureau et me cantonner à certaines taches m’était compliqué." Après un an, elle quitte les lieux pour tracer sa propre voie.