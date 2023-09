In Amal Boualga We trust, la voix des allophones face à la justice

Née en 1981, Amal Boualga grandit entre la France et l’Angleterre. "À l’école, je galérais un peu, je ne me sentais pas toujours à ma place et mes notes en pâtissaient. Heureusement, à l’université, j’ai trouvé ma voie." Hésitant entre des études de droit et de sciences politiques, elle se dirige finalement vers un cursus en traduction et interprétariat. "J’ai tout de suite adoré. Je me suis concentrée sur l’italien, l’arabe et l’anglais. J’avais grandi dans un milieu bilingue arabe/français, donc c’était mes deux langues maternelles, l’anglais je le pratiquais déjà couramment et l’italien, je l’ai appris."

Même si le métier de l’interprétariat a été développé dans le contexte du procès de Nuremberg, sur les bancs de la fac, la jeune femme est alors très loin d’imaginer qu’elle collaborera un jour avec la Justice…

Une fois son diplôme en poche, installée à Manchester, elle travaille comme traductrice freelance pour différentes entreprises. En 2011, son compagnon accepte une opportunité d’emploi en Belgique et le couple déménage à Bruxelles. "En arrivant, je me suis inscrite en tant qu’indépendante. J’ai commencé à faire de la traduction interne dans une banque. On m’a demandé de me faire assermenter. Cela consiste à prêter serment devant les autorités judiciaires afin de recevoir une habilitation qui permet d’effectuer des traductions dans un contexte légal ou officiel et surtout de traiter des informations à caractère confidentiel."