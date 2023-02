« In a silent way » : voyage sur les traces du groupe Talk Talk et ses mystères

" Avec mon équipe, on est partis sur les traces des musiciens de Talk Talk. Aller respirer l’air qu’ils ont respiré et arpenter les paysages qui les ont bercés… " explique Gwenaël Breës.

Créé en 1981, le groupe anglais Talk Talk a profondément marqué la musique des années 80. On lui doit quelques grands tubes tels que "Talk Talk", " It’s My Life " et " Such a Shame ".

Mark Hollis, le leader, chanteur et membre fondateur du groupe, est décédé en février 2019. Il avait 64 ans. Il avait disparu de la scène publique depuis 1988, année de la sortie du dernier album du groupe " Spirit of Eden ". Un album OVNI dans la pop synthétique, sorti au terme de 9 mois passés à improviser dans l'obscurité et qui rompait radicalement les codes de l'industrie et avec le style de musique qui les a rendus célèbres. A l'époque, leur firme de disques les attaque d’ailleurs pour " incompétence technique " et la presse parle de " suicide commercial ".

Trente ans plus tard, le réalisateur décide de faire un film pour percer le mystère de ce disque qui a marqué sa vie. " Un disque qui a nourri mes mondes intérieurs et ouvert mes horizons sonores " dit-il. Avec son équipe, ils arpentent l'Angleterre pour tenter de comprendre d’où provient la puissance de cette musique, comment ces musiciens ont pu opérer une telle métamorphose et pourquoi elle a abouti à la disparition.

Mais que les fans se préparent : il s’agit d’un film sur Talk Talk mais sans Talk Talk. On n’entend pas une seule note de la musique de ce groupe légendaire durant les 90 minutes du film. Et c’est un tour de force.

Le projet de ce film a démarré alors Mark Hollis était encore vivant. Mais le réalisateur savait bien que lui comme les autres membres du groupe ne donnaient plus d’interviews depuis des années. Hasard ou pas, Mark Hollis a eu vent du projet et s’y est opposé par écrit. Le film se fera quand même. Un film hors des sentiers battus, comme il se doit, dans lequel on y voit le réalisateur et son équipe cheminer sur les traces du groupe. Avec des musiciens qui " sans chercher à reproduire la musique de Talk Talk, ont improvisé la musique d’un film qui n’existait pas encore ". Tous les anciens membres de Talk Talk ont refusé d’y participer. Ils sont toutefois présents par le biais de plusieurs archives et surtout via les précieux témoignages du journaliste Jim Irvin qui les a rencontrés à l’époque, celui de Ian Curnow, claviériste sur le deuxième et troisième album de Talk Talk ou encore de Phill Brown, un célèbre ingénieur du son transformé par l’enregistrement de " Spirit of Eden ".

Cela donne un film décalé et poétique à la fois, sur la musique et la création, sur le difficile équilibre entre liberté créative et les lois de l’industrie, entre instinct et succès ; sur une "musique affranchie de l’air du temps". Mark Hollis est mort une semaine avant que ne commence le montage du film. " J’ai d’abord pensé qu’il fallait complètement repenser le film explique le réalisateur. Et puis, je me suis dit que le plus juste était au contraire de le terminer exactement dans la même optique que je l’avais entamé : comme un hommage au vivant.

