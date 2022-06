Impuissantes face à l’Autriche, les Red Flames concèdent leur 2e défaite en trois matches de préparation pour l’Euro

Douche froide pour les Red Flames. Alors qu’elles restaient sur une victoire convaincante face à l’Irlande du Nord (4-1), les Belges sont retombées dans leurs travers contre l’Autriche ce dimanche (0-1). Sans idées et incapables de mettre en difficulté le solide bloc autrichien, les joueuses d’Ives Serneels ont finalement encaissé un (beau) but à l’heure de jeu.

Elles concèdent donc un 2e revers en 3 matches de préparation. Pas idéal avant l’Euro. Il fallait falloir sortir la tête de l’eau lors du dernier match de préparation, mardi face au Luxembourg.

Le résumé

Contrairement au match face à l’Irlande du Nord, les Flames rentrent plutôt bien dans leur rencontre. Le pressing est haut, les passes précises et l’abattage bien présent.

Illustration de cette domination dans le jeu, le but (finalement annulé) inscrit de près par Tine De Caigny après 10 petites minutes. Mais bizarrement, les Belges se mettent ensuite à reculer, acculées par des Autrichiennes subitement plus mordantes.

Hickelsberger a une occasion trois étoiles de planter le but d’ouverture mais se loupe complètement face à Evrard. Gros ouf de soulagement dans les rangs belges. On plie mais on ne rompt pas.

Confirmation dans la foulée avec cette belle frappe de Wienroither, inexplicablement seule à l’entrée de la surface, qui s’envole au-dessus de la transversale d’une Evrard pas forcément rassurante depuis le début du match.

Par la suite, il ne se passe… plus grand-chose. Très proches au classement FIFA, les deux équipes se neutralisent et les actions dangereuses se font de plus en plus rares. Rideau après 45 minutes un brin décevantes côté belge.

Peut-être remotivées par le discours du coach Serneels à la pause, les Flames reviennent sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. 30 secondes de jeu à peine et Tessa Wullaert, bien muselée jusque-là, se présente face à la gardienne adverse. Malheureusement pour elle, la portière est sur la trajectoire de sa puissante frappe et détourne des poings.

On croit les Flames lancée mais malheureusement pour le spectateur belge, c’est quasiment leur dernier fait d’armes. Obligées de reculer face aux offensives de plus en plus saillantes des Autrichiennes, elles encaissent finalement un superbe but à l’heure de jeu, des œuvres de Plattner, plus prompte que la défense belge pour canarder Evrard.

Incapables de se rebeller, malgré un infructueux baroud d’honneur en toute fin de match, les Flames encaissent un douloureux revers… au pire des moments. Le 2e en trois matches de préparation. Et si, face à l’Angleterre, solide nation mondiale, il pouvait être pressenti, ici il sera probablement doublement aussi frustrant.