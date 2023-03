Impuissant, le PSG subit une nouvelle défaite face au Bayern et quitte la Ligue des champions

Au retour des vestiaires, nouveau couac pour le PSG : à peine monté au jeu, Mukiele, également blessé, cède sa place au jeune Bitshiabu (17 ans !). Les Parisiens, auteurs de nombreuses courses en première période, paraissent plus empruntés que les locaux et reculent petit à petit jusqu’à encaisser un premier but signé Choupo-Moting… annulé dans la foulée pour une position de hors-jeu (52').

À l’heure de jeu, l’ancien parisien profite d’une perte de balle de Verratti dans son rectangle pour marquer à nouveau. Cette fois, le but est bel et bien accordé malgré les hurlements de l’Italien sur l’arbitre (1-0, 61').

Serein, le Bayern multiplie les offensives et enfonce le clou en toute fin de rencontre via Gnabry, monté 4 minutes plus tôt (2-0, 90'). En face, les Parisiens, avec un Mbappé très discret ce soir, ne trouvent pas la solution.

Comme la saison dernière, le Paris Saint-Germain quitte la plus prestigieuse des compétitions européennes dès les huitièmes de finale…