Improbable : un joueur de Dallas s'en va dunker contre son camp... et provoque l'hilarité de la salle

Cette brave Summer League. Cette Ligue d'été où tous les meilleurs jeunes de la planète tentent de se mettre en évidence pour se dégourdir les jambes ou pour se mettre en évidence et espérer gratter une place en NBA.

En Summer League, souvent, le niveau est fluctuant, inégal. Et parfois, on assiste à des actions un peu surréalistes. Dernier exemple en date ? Le match de la nuit dernière entre Dallas et Indiana.

Alors que les Mavericks tentent de construire le jeu dans le camp adverse, Marcus Bingham Jr. récupère le ballon en tête de raquette. Sans hésiter la moindre petite seconde, le joueur de Dallas pose un dribble, deux dribbles et s'en va dunker... dans son propre panier.

Une scène un peu ubuesque qui suscite évidemment l'hilarité de toute la salle, pas habituée à voir un joueur dunker contre son camp. Jared Dudley, le coach de Dallas, lui, est incrédule : "Que fais-tu ? Mais que fais-tu ?" dit-il à son joueur.

Le fin mot de l'histoire ? En fait, et c'est peut-être le pire, Marcus Bingham Jr avait raison et tout le monde avait tort. Les joueurs, les coaches et les arbitres, tout le monde avait inversé le sens du jeu à ce moment-là. Tout le monde, sauf Bingham Jr.

Quand on vous dit que tout peut arriver en Summer League...