Improbable : Snoop Dogg déclare son amour pour Daenerys à Emilia Clarke

Game of Thrones a beau avoir pris fin en 2019, les fans ne sont toujours pas près d’oublier Emilia Clarke en Daenerys Targaryen, dont la famille est mise à l'honneur dans House of the Dragon. Même les stars continuent de la voir comme la Mère des Dragons !

C’est ce qu’a pu constater l’actrice en rencontrant Snoop Dogg. Fan du rappeur depuis son adolescence, elle l’a vu pour la première fois après son concert à l’O2 de Londres. Elle a partagé sur Instagram le moment immortalisé en vidéo. Dans celle-ci, on entend Snoop Dogg déclarer son amour à son personnage Daenerys Targaryen : "Je protégerais tes œufs n’importe quand… Je suis là pour toi, bébé, je suis là ! Tu sais que je suis un grand fan de la série, n’est-ce pas ?".

Emilia Clarke n’a pu s’empêcher d’éclater de rire, surprise par la révélation. "Je peux avoir ça à l’écrit ?", avant de répliquer : "Tu sais que je suis fan de toi depuis toujours ?"

Les deux stars, ravies de faire connaissance, ont ensuite pris une photo tout sourire. C'est la collaboration que personne n'avait vu venir !