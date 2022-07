Improbable : quand un jeune supporter "signe" à Toulouse pour une durée de… 5 heures

"Joueur du TFC (pendant 5h)". Voilà le palmarès de Lucas Fernandez, supporter du Toulouse FC, qui a vécu une histoire complètement improbable en cette période de mercato.

Son histoire, racontée dans un thread Twitter, a fait le tour des réseaux sociaux. Tout commence le jeudi 21 juillet. Lucas et son ami Esteban profitent d’une matinée ensoleillée pour se rendre dans la boutique de leur club de cœur, le Téfécé, afin de se procurer le nouveau maillot. Les deux supporters décident alors de se diriger vers les tribunes quand un employé du club leur autorise à faire un tour du stade. Ni une, ni deux, les adolescents sortent leur téléphone pour prendre des photos semblables à celles des présentations de joueur. D’humeur farceuse, Lucas envoie les clichés sur un groupe Instagram regroupant des amis et de nombreux fans du club. C’est à ce moment-là que l’histoire devient improbable.

Ma carrière pro aura duré 5 heures…

Le lendemain, la photo est utilisée par un compte "mercato" qui annonce l’arrivée d’un certain… Rafael Fernandes, qui évolue dans les équipes de jeunes du PSG, à Toulouse. Le même nom donc, mais avec un "s" à la fin et non un "z" et avec certainement plus de talent que ce jeune supporter. L’information est même reprise par LesViolets.com, suiveurs assidus des Toulousains.

Finalement, après quelques heures, la folle rumeur est démentie par Loïc Tanzi, journaliste pour l’Equipe, qui met fin au rêve du jeune Lucas. "Bon voilà, ma carrière pro aura duré 5h. Dommage, je me sentais vraiment en forme pour la saison prochaine", a-t-il ironisé à la fin de son histoire.