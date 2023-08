A 26 ans, Noah Lyles est définitivement l'homme de ces Mondiaux 2023 de Budapest. Sacré sur 100m, puis sur 200m avant de triompher avec le relais 4x100, le phénomène américain repart de Hongrie avec trois médailles dorées autour du cou.

De quoi faire de lui un vrai champion du monde. En parlant de champion du monde, le principal intéressé s'est fait plaisir en conférence de presse d'après-course en comparant ses prouesses à celles réalisées par les joueurs NBA.

Des joueurs NBA qui se disent, à tort selon lui, champions du monde quand ils remportent le titre : "Ce qui me dérange le plus, c’est de regarder les Finals et de voir les champions NBA ont ‘champion du monde’ inscrit sur leur casquette. Mais ‘champion du monde’ de quoi ? Des États-Unis ? Ne vous méprenez pas, j’adore les États-Unis, parfois, mais ce n’est pas le monde dans sa globalité. Nous sommes le monde, ici il y a presque chaque pays, qui se bat, se donne à fond, arbore son drapeau. Il n’y a pas de drapeaux en NBA."

Des propos, qui s'attaquent directement à l'égocentrisme typiquement américain, qui peuvent surprendre venant de Lyles, lui-même Américain. Ils ont d'ailleurs très vite fait réagir puisque plusieurs stars des parquets sont montés au créneau pour le critiquer.

Comme souvent, Kevin Durant a été le plus véhément, estimant tout simplement que quelqu'un devait "venir en aide à ce frère." De son côté, Damian Lillard s'est fendu d'un "C'est quoi ce bordel ?" sans équivoque.

Ambiance, ambiance donc entre deux univers... qui n'ont visiblement pas envie de cohabiter.