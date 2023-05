Improbable : le Standard concède deux buts dans les arrêts de jeu contre Westerlo et fait quasiment une croix sur les Europe Play-Offs

Catastrophe pour le Standard ! En total contrôle d’un match contre Westerlo qu’ils dominaient de la tête et des épaules, les Rouches ont inexplicablement flanché dans les arrêts de jeu, encaissant deux buts coup sur coup (2-2). Résultat, alors qu’ils avaient tout en main pour s’imposer et rester à portée de fusil de Gand, les Liégeois coincent et comptent désormais sept points de retard sur le leader buffalo, alors qu’il ne reste plus que trois matches à disputer.

Mais quel coup d’arrêt - mental et statistique - pour un Standard qui, on le répète, avait tout en main pour l’emporter ce samedi soir. Dans une ambiance bon enfant qui transpirait la fin de saison avant l’heure, les Rouches avaient fait le plus dur en faisant exploser le verrou campinois en 1e mi-temps, grâce à un but de l’incisif Philip Zinckernagel, à la retombée d’un superbe mouvement collectif.

Malgré quelques frayeurs ci-et-là, les Liégeois ont ensuite profité de ce but d’avance pour mener leur marque tranquillement avant de faire le break à l’orée du dernier quart d’heure, grâce à Renaud Emond, monté quelques minutes plus tôt. Aux commandes et intrinsèquement supérieurs à leur adversaire, les Rouches ont inexplicablement levé le pied en fin de match, laissant Westerlo tranquillement gagner du terrain. Et ce qui devait arriver arriva avec ces deux buts campinois, signés Edisson Jordanov et Thomas Van Den Keybus dans les arrêts de jeu (90+2 et 90+5).

Deux buts qui, à l'arrivée, risquent de coûter cher. Parce que si les Liégeois pouvaient, en cas de victoire, garder un mince espoir de remporter ces Europe Play-Offs, ce partage, concédé de façon terriblement naïve, sonne quasiment le glas de leurs ambitions.