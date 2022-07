Improbable : Jasper Philipsen pense avoir gagné la 4e étape du Tour de France mais... oublie le vainqueur, Wout van Aert

Ascenseur émotionnel monstrueux pour Jasper Philipsen à l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France. Alors qu'il avait assez facilement réglé le peloton de sprinteurs, le Belge a exulté, se redressant fièrement sur son vélo.

Oui mais voilà, il avait semble-t-il oublié que Wout van Aert avait lui aussi franchi la ligne quelques secondes plus tôt, vainqueur triomphal d'un 4e opus complètement fou dans ses 20 derniers kilomètres.

"On était trop loin derrière. On ne voyait pas van Aert donc je pensais sprinter pour la victoire. Ce n'est qu'en arrivant et en le voyant que j'ai compris" confiait, un peu penaud, le Belge après l'arrivée.

Le Poulidor du sprint, Philipsen, doit donc une nouvelle fois se contenter d'une 2e place. Sa 2e depuis le début du Tour, son 3e podium déjà. Probablement le plus frustrant au vu du scénario et des montagnes russes émotionnelles par lesquelles il sera passé.