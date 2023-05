La présentatrice du " Club Dorothée " prête à sa voix à un nouveau personnage de la saga d’action.

Là, on peut vraiment dire qu’on ne s’y attendait pas ! La plus célèbre animatrice des années 90 sera présente dans le septième volet de la saga "Transformers", en salles le 7 juin prochain. Elle prête sa voix à un nouveau personnage : Airazor. Une femelle faucon intrépide et experte en reconnaissance aérienne des Maximals, ces robots capables de se transformer en animaux.